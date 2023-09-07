Криминал 07 сентября 2023, 20:11 Жителя Самарской области приговорили к 6 годам колонии за убийство соседа

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В Самарской области суд приговорил жителя Октябрьска к шести годам лишения свободы за убийство соседа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, молодые люди распивали алкоголь, после чего решили встать в спарринг. Подсудимый дважды ударил своего знакомого по голове и ушел, на следующий день родственники потерпевшего нашли его дома без сознания.

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Отмечается, что мужчина скончался в больнице спустя месяц, не приходя в сознание.