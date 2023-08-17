Криминал 17 августа 2023, 19:36 Жителя Самарской области приговорили к 6 годам колонии за распространение наркотиков

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Суд приговорил жителя Чапаевска Самарской области к шести годам лишения свободы за распространение наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным следствия, молодой человек перевозил запрещенные вещества из Москвы и размещал их в своей квартире для дальнейшей продажи через тайники-закладки. В ходе задержания правоохранители изъяли у него более двух килограммов наркотиков.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии общего режима.