Жителя Самарской области осудят за пособничество в передаче взятки

Следователи завели уголовное дело против жителя города Отрадный в Самарской области, который предложил знакомому помощь в передаче взятки. Об этом сообщил «Царьград».

Преступление произошло еще в 2019 году. Сумма взятки составляла 50 тысяч рублей. С помощью этих денег злоумышленники планировали вернуть водительское удостоверение, отнятое за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина, которого лишили прав, перевел знакомому на банковскую карту три тысячи рублей, а затем рассказал о преступлении правоохранителям.

В сентябре подозреваемый также предложил помощь уже другому жителю города. Он планировал передать врачу средства в размере 35 тысяч рублей за оформление фиктивной справки о заболевании. От второго человека также поступило заявление в полицию.

Уголовное дело передадут в суд.