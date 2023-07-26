Криминал 26 июля 2023, 20:01 Жителя Самарской области будут судить за избиение жены

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Жителя поселка Усть-Кинельский будут судить за рукоприкладство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Самарской области.

Ранее судимый 56-летний мужчина в мае этого года поссорился с женой и решил доказать свою правоту кулаками. Он несколько раз ударил супругу по лицу. Женщина обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

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