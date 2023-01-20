Криминал 20 января 2023, 12:11 Жителя Салехарда приговорили к 21 году лишения свободы за изнасилование дочери

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Житель Салехарда проведет за решеткой 21 год за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил сайт «Красный север».

По данным следствия, ребенок подвергался неоднократному насилию со стороны отца в течение одного года. Экспертиза показала, что мужчина отдавал полный отчет своим преступным действиям.

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Как сообщило агентство Nation News, ранее местный житель был судим.

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