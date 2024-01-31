Криминал 31 января 2024, 09:34 Жителя Сахалина задержали за пропаганду терроризма в соцсетях ФСБ задержала на Сахалине иностранца за пропаганду терроризма РИА «Новости»

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Уроженца одной из республик Центрально-Азиатского региона задержали в Сахалинской области по подозрению в оправдании терроризма. Он промышлял в соцсетях, сообщил «Интерфакс».

По информации ФСБ, 41-летний иностранец из ближнего зарубежья жил на Сахалине. Он опубликовал в соцсетях информацию о запрещенной в России организации. В своем посте, по мнению правоохранителей, мужчина оправдывал терроризм.

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Возбудили уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма». Подозреваемого задержали.

В Хабаровском крае прошел суд над женщиной, которая отправляла украинской армии деньги на обмундирование, закупку оружия и боеприпасов. Ее признали виновной в госизмене и приговорили к восьми годам колонии общего режима.