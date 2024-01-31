31 января 2024, 09:34
Жителя Сахалина задержали за пропаганду терроризма в соцсетях
ФСБ задержала на Сахалине иностранца за пропаганду терроризма
Уроженца одной из республик Центрально-Азиатского региона задержали в Сахалинской области по подозрению в оправдании терроризма. Он промышлял в соцсетях, сообщил «Интерфакс».
По информации ФСБ, 41-летний иностранец из ближнего зарубежья жил на Сахалине. Он опубликовал в соцсетях информацию о запрещенной в России организации. В своем посте, по мнению правоохранителей, мужчина оправдывал терроризм.
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Возбудили уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма». Подозреваемого задержали.
В Хабаровском крае прошел суд над женщиной, которая отправляла украинской армии деньги на обмундирование, закупку оружия и боеприпасов. Ее признали виновной в госизмене и приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Терроризм
ФСБ
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