Криминал 06 сентября 2023, 04:09 Жителя Ростовской области задержали за передачу ВСУ данных о военном объекте УФСБ России: жителя Ростовской области задержали за передачу ВСУ военных данных РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ростовской области, который передал ВСУ данные о военном объекте в Краснодарском крае. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба УФСБ России по региону.

Следствие установило, что 23-летний мужчина переписывался с человеком, имеющим украинский абонентский номер. Собеседник россиянина называл себя представителем военных формирований Украины. В ходе переписки житель Ростовской области высказывался в поддержку ВСУ.

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«Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края», — сказано в сообщении.

Как отметил источник, командование украинской армии могло использовать полученную информацию для атаки по этому объекту, что обернулось бы потерями ВС РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя Краснодарского края в связи с подозрением подготовки его перехода на сторону киевского режима. Мужчину поймали при попытке выезда на Украину.