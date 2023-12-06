Криминал 06 декабря 2023, 16:03 Жителя Ростовской области приговорили к 6 годам колонии за убийство отца

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Суд приговорил к шести годам лишения свободы жителя Ростовской области, который до смерти избил отца. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, мужчины завели разговор о наследстве в частном доме на улице Красной в городе Шахты. Отец пригрозил сыну, что не оставит ему ничего из нажитого имущества. Мужчина набросился на родственника и стал бить его по голове кулаками.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.