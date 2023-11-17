Криминал 17 ноября 2023, 13:00 Жителя Ростовской области приговорили к 10 годам колонии за убийство ребенка

Читать 360tv в

В Ростовской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя, который заморил голодом ребенка и выбросил сумку с его телом в реку Темерник. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов.

По данным следствия, мать мальчика бросила семью и оставила его на воспитание своему сожителю. Мужчина не кормил ребенка и не занимался его здоровьем, мальчик был истощен до крайней степени и скончался.

Реклама

Отмечается, что подсудимый положил его тело в сумку и отнес к водоему.