Криминал 06 сентября 2023, 13:26 Жителя Ростовской области будут судить за взятку полицейскому

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В Батайске будут судить 51-летнего местного жителя, который дал взятку полицейскому. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Ростовской области.

Мужчина пытался подкупить правоохранителя, чтобы тот не привлекал к уголовной ответственности его сына. Заботливый отец дал полицейскому 50 тысяч рублей, но служитель закона отнес деньги руководителю и обо всем ему рассказал. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела, его будут судить.

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