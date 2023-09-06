06 сентября 2023, 13:26
Жителя Ростовской области будут судить за взятку полицейскому
В Батайске будут судить 51-летнего местного жителя, который дал взятку полицейскому. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Ростовской области.
Мужчина пытался подкупить правоохранителя, чтобы тот не привлекал к уголовной ответственности его сына. Заботливый отец дал полицейскому 50 тысяч рублей, но служитель закона отнес деньги руководителю и обо всем ему рассказал. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела, его будут судить.
Преступления
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