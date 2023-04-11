Криминал 11 апреля 2023, 23:57 Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве соседки за шум и музыку в квартире

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Житель Ростова-на-Дону стал подозреваемым в убийстве 17-летней соседки. На преступление он решился, по предварительным данным, из-за громкого разговора девушки и раздавшейся из ее квартиры музыки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу донского Следственного комитета.

Конфликт произошел в ночь на 9 апреля в одном из многоэтажных домов на бульваре Комарова. Злоумышленнику помешал шум, который раздавался из соседней квартиры.

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Мужчина взял кухонный молоток и нож и отправился к девушке. Развязалась ссора, в ходе которой нападавший несколько раз ударил соседку молотком и ножом по голове. Она погибла на месте происшествия.

Против мужчины возбудили уголовное дело.