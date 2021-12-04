Жителя Ростова-на-Дону задержали по делу об убийстве с расчленением

Следственный комитет задержал жителя Ростова-на-Дону по делу об убийстве и расчленении. Части тела в пакетах наши в мусорных контейнерах, сообщил СК по региону.

После обнаружения частей тела был проведен розыск. Подозрение пало на местного жителя 1979 года рождения. Он оказался задержан и допрошен как подозреваемый.

По предварительным данным, убийство произошло во время банального конфликта во время распития алкоголя. В ходе драки один ударил другого ножом, после чего расчленил и вынес части тела в мусорные контейнеры.

В Санкт-Петербурге мужчину заподозрили в убийстве собственного отца. Пенсионера он, по мнению следствия, застрелил во время спора из-за квартиры, расчленил тело и пытался утопить его в городской реке.

Экс-супруг сестры подозреваемого заявил, что у 35-летнего мужчины уже случались приступы неадекватного поведения. Однажды он якобы пытался убить своего зятя — ударил острым лезвием топора в затылок. Тогда до задержания не дошло. А напавшего на него родственника от тюрьмы спас именно отец.