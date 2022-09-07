Жителя Ростова-на-Дону осудили за то, что он отрезал ухо знакомому | 360°

Криминал 07 сентября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Ростова-на-Дону осудили за то, что он отрезал ухо знакомому

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Жителя Ростова-на-Дону приговорили к заключению за то, что он отрезал ухо знакомому. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов.

Ситуация произошла 25 октября 2020 года. В момент происшествия злоумышленник находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ним и знакомым возник конфликт из-за личной неприязни.

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Осужденный схватил нож и, придавив пострадавшего, отрезал ему ухо. Против мужчины возбудили уголовное дело. Его приговорили к заключению сроком на три года колонии общего режима.

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