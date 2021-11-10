Жителя Ростова-на-Дону обвинили в издевательствах над пасынком

38-летнего жителя Ростова-на-Дону приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии общего режима за издевательства над пасынком. Об этом сообщил «Царьград».

Следователи установили, что мужчина проживал вместе со своей сожительницей и ее трехлетним сыном. Злоумышленник регулярно издевался над ребенком, бил ногой по голове и телу. Одно из избиений закончилось тем, что мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами.

После этого случая полицейские возбудили уголовное дело сразу по двум статьям — «Истязание» и «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему». При этом мать также лишили родительских прав.