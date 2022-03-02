Жителя Приморского края будут судить за жестокое убийство двух бездомных

В Приморском крае 39-летнего ранее судимого мужчину обвиняют в убийстве двух мужчин без определенного места жительства. Правоохранительным органам удалось обнаружить останки убитых в коллекторе теплотрассы и найти виновника жестокой расправы.

Как сообщает vostokmedia.com, сотрудникам МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать местного жителя, который ранее был судим за преступления «имущественного характера».

Он признался, что испытывая личную неприязнь к убитым, нанес им несколько серьезных ножевых ранений. Тела он решил сжечь, чтобы замести следы преступления. Мужчина облил трупы горючей жидкостью и поджег, спрятав обгоревшие останки в одном из городских коллекторов теплотрассы.

Правоохранители нашли останки. На месте были скелетированные тела «с признаками термического воздействия».

Сейчас подозреваемый в двойном убийстве взят под стражу, он дает признательные показания.