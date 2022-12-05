Криминал 05 декабря 2022, 19:12 Жителя Приморского края арестовали по подозрению в изнасиловании двух школьниц

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Сотрудники полиции Приморского края задержали местного жителя, которого заподозрили в изнасиловании двух школьниц. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональное СУ СКР.

Подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый мужчина. По версии следователей, он изнасиловал двух несовершеннолетних школьниц. Одной из девочек — 15, другой — 16 лет.

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После завершения расследования мужчина предстанет перед судом.

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