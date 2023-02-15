15 февраля 2023, 16:56
Жителя Приморья заподозрили в убийстве сына
В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА Nation News.
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Убийство произошло в селении Новостройка. По предварительной информации, между мужчиной и его 39-летним сыном возник конфликт из-за разногласий по ведению бизнеса. По версии следствия, во время ссоры подозреваемый застрелил пострадавшего. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Уголовное дело
Убийства
Приморье
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