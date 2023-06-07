Важное 07 июня 2023, 09:50 Жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже для Украины ФСБ сообщила о задержании жителя Приморья по подозрению в шпионаже для Украины

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Силовики задержали мужчину из Приморского края за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сказано в сообщении.

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ФСБ установила, что местный житель выполнял задания украинской разведки. В частности, он передал ей данные о военной инфраструктуре Приморского края и об объектах правоохранительных органов.

По словам представителей, россиянин осознавал, что своими действиями может нанести вред безопасности РФ. В его отношении заведено уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». Мужчина заключен под стражу, расследование продолжается.