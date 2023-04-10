Криминал 10 апреля 2023, 15:22 Жителя Подмосковья заподозрили в краже товара более чем на 25 миллионов рублей Жителя Павловского Посада заподозрили в краже товара более чем на 25 миллионов рублей РИА «Новости»

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В Московской области сотрудники полиции задержали мужчину, которого заподозрили в краже дорогостоящей техники. По имеющимся данным, он похитил товар на сумму более 25 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемым оказался ранее судимый 22-летний житель Павловского Посада. Его задержали полицейские УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу.

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Правоохранители выяснили, что мужчина послал отзыв на размещенную в интернете вакансию сотрудника пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов в Орехово-Зуеве. Его приняли на работу, но официально не трудоустроили: общение с руководителем шло только в мессенджере.

«В течение нескольких дней новый сотрудник принимал на склад дорогостоящую технику, которую по указанию директора не фиксировал в специальном приложении», — уточнила Волк.

Неучтенную продукцию подозреваемый складывал в отдельные коробки и передавал водителю-курьеру. Общая сумма похищенного таким образом товара превысила 25 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчину поместили под домашний арест. Полицейские проводят мероприятия, которые помогут установить и задержать организатора преступной схемы.