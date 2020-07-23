Жителя Подмосковья заподозрили в изнасиловании двух девочек 13 и 15 лет. Мужчина приставал к детям своей сожительницы в течение нескольких месяцев, подозревают правоохранители.

По версии следствия, мужчина неоднократно приставал к старшей и младшей дочери на протяжении нескольких месяцев.

Источник «360» сообщил, что подозреваемый познакомился с мамой дочерей через сайт знакомств. Позже они начали жить вместе, тогда же мужчина совершил насильственные действия в отношении сначала старшей дочери, а затем младшей.

Следователи города Пушкино возбудили уголовное дела по статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Сейчас проводится расследование и установление состава преступление. 23 июля пушкинский суд должен вынести решение об аресте подозреваемого.