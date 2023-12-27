27 декабря 2023, 16:01
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу
СК: в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки
В Московской области задержали 72-летнего мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей по пути в Каширу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Задержанным оказался житель деревни Топканово. Он недавно отбыл срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году.
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Во время следственных действий по камерам видеонаблюдения удалось установить маршрут пропавшей женщины, а также сопоставить передвижение автомобилей на этом же участке пути. Под подозрение попал 72-летний мужчина, в багажнике его машины обнаружили следы крови. На вещах потерпевшей, найденных в соседнем населенном пункте, выявили генотип подозреваемого.
«В настоящее время с мужчиной работают следователи и криминалисты. Продолжаются масштабные поисковые мероприятия с целью обнаружения тела потерпевшей», — сообщили в ведомстве.
Об исчезновении 70-летней женщины заявила ее дочь. Пенсионерка 23 декабря выехала из столицы в Каширу на электричке, а через несколько часов позвонила дочери и сообщила, что на нее напал неизвестный. После этого женщина перестала выходить на связь.
Убийства
Кашира
Следственный комитет России
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