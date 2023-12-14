Криминал 14 декабря 2023, 00:30 Жителя Подмосковья осудили на 15 лет за хищение квартиры и убийство ее хозяина Суд в Подмосковье вынес приговор мужчине за хищение квартиры и убийство хозяина

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Суд в Московской области приговорил к 15 годам и трем месяцам лишения свободы мужчину, который похитил квартиру у жителя Егорьевска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Он приговорен к 15 годам трем месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — рассказали в ведомстве.

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Там также уточнили, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Уточняется, что в сентябре 2017 32-летний осужденный вместе с сообщниками завладели жильем 49-летнего мужчины. После этого его вывезли в Ростовскую область и убили. Подельники разделили между собой деньги, полученные от продажи квартиры.

Ранее Симоновский суд Москвы вынес приговор по делу хищениях у Сбербанка и Антипинского НПЗ. Бизнесмена Дмитрия Мазурова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.