Криминал 04 декабря 2023, 22:35 Жителя Подмосковья обвинили в убийстве родителей и краже СК: обвиняемый в убийстве родителей житель Балашихи предстанет перед судом РИА «Новости»

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Житель Балашихи, обвиняемый в убийстве родителей и краже, предстанет перед судом. Об этом сообщило главное Следственное управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 15 июля 2022 года 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей матери множественные удары ножом. После этого обвиняемый убил отца, который находился в той же квартире.

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Затем он устроил в квартире беспорядок, чтобы инсценировать ограбление. Перед уходом мужчина украл деньги и золотую цепочку своих родителей, после чего скрылся. Тела погибших пенсионеров обнаружили соседи.

Ранее суд приговорил к пожизненному сроку москвича, убившего родителей ради наследства. 33-летний мужчина накопил большое количество долгов по кредитам и хотел с помощью наследства расплатиться. На даче родителей в Сергиево-Посадском городском округе он сначала напал с ножом на отца, а потом задушил мать. После этого он облил помещение горючей жидкостью и оставил зажженную свечу, чтобы инсценировать пожар.