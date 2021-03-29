Жителя Подмосковья арестовали за склонение детей к прогулкам по крышам
Никиту Лебедева из Подмосковья арестовали за «манипулирование сознанием подростков». Следствие считает, что житель Московской области давал детям смертельно опасные задания взамен на небольшое вознаграждение.
По версии следствия, 32-летний Лебедев с января 2015 года с разных аккаунтов в соцсетях призывал детей участвовать в руфинге. Он представлялся Кириллом Афанасьевым, Никитой Абрамовым или Светланой Расхожевой. Как сообщили в московском Следственном комитете, по его указанию дети вели эфиры онлайн или делали фотографии.
МВД опубликовало видео с задержания Лебедева. При себе у него нашли телефон с сохраненными переписками с несовершеннолетними.
За фотоотчет или видео прогулки по крыше с трюками он предлагал 500 рублей. Кадры, на которых дети висят на руках на карнизе или катятся по листам, останавливаясь у края, он оценивал в одну или две тысячи рублей. Новичкам он предлагал бесплатное обучение.
По предварительной информации, никто из детей не погиб и не пострадал. Лебедева задержали в частном доме в Лобне по подозрению в покушении на убийство. На время следствия его арестовали.
Правоохранители уточнили, что в рамках уголовного дела допросили более 300 свидетелей.