Криминал 23 января 2023, 20:59 Жителя Плесецка приговорили к сроку за истязания над собственным братом

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Жителя Плесецка осудили за истязание и угрозу убийством по отношению к родному брату. Кроме того, он стал фигурантом дела о хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщило сетевое издание «Питерские заметки».

Как установили следователи, злоумышленник регулярно истязался над своим 37-летним братом. Мужчина избивал пострадавшего и угрожал ему убийством.

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Фигурант дела полностью признался в содеянном. Во время расследования у него в квартире обнаружили запас пороха. Мужчина рассказал, что нашел его на полигоне твердых бытовых отходов.

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В результате его приговорили к заключению сроком на 2,5 года в колонии строгого режима, написали Nation News.