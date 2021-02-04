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    04 февраля 2021, 14:26

    Жителя Петербурга заподозрили в жестоком убийстве своей матери

    Полина Петрова

    Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в жестоком убийстве своей матери. Мужчина сам обратился в полицию, написало ИА «Невские новости».
    Жителя Петербурга заподозрили в жестоком убийстве своей матери

    Он рассказал правоохранителям, что обнаружил тело 60-летней матери в доме по улице Руставели. Прибывшие на место специалисты заметили на шее погибшей следы удушения, а также лоскут ткани. Через некоторое время 39-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции с предполагаемым подельником.

    Пока не известно, кем женщине приходился 60-летний петербуржец. По одной из версий, он был сожителем погибшей. Выясняются детали произошедшего.