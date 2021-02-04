Жителя Петербурга заподозрили в жестоком убийстве своей матери

Он рассказал правоохранителям, что обнаружил тело 60-летней матери в доме по улице Руставели. Прибывшие на место специалисты заметили на шее погибшей следы удушения, а также лоскут ткани. Через некоторое время 39-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции с предполагаемым подельником.

Пока не известно, кем женщине приходился 60-летний петербуржец. По одной из версий, он был сожителем погибшей. Выясняются детали произошедшего.