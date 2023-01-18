18 января 2023, 23:21
Жителя Петербурга заподозрили в убийстве экс-супруги
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в убийстве бывшей жены, сообщила NevaToday.
Петербуржец обратился в отделение полиции и заявил, что обнаружил труп своей экс-супруги в их квартире. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли тело женщины, на котором были колото-резанные раны.
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Позже стражи правопорядка задержали бывшего мужа погибшей по подозрению в убийстве.
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