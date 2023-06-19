Криминал 19 июня 2023, 19:26 Жителя Петербурга заключили под стражу по обвинению в убийстве мужчины

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в убийстве мужчины. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным следствия, 17 июня обвиняемый избил потерпевшего в парадной дома на Суздальском шоссе, от полученных травм тот скончался в больнице.

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Отмечается, что местный житель в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.