19 июня 2023, 19:26
Жителя Петербурга заключили под стражу по обвинению в убийстве мужчины
Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в убийстве мужчины. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
По данным следствия, 17 июня обвиняемый избил потерпевшего в парадной дома на Суздальском шоссе, от полученных травм тот скончался в больнице.
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Отмечается, что местный житель в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Санкт-Петербург
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