Жителя Петербурга задержали за поджог

57-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с жалобой на поджог автомобиля. Она рассказала, что поссорилась с 43-летним соседом. Из-за этого мужчина решил ей отомстить. Подозреваемого удалось задержать спустя месяц. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль Hyundai Creta загорелся в ночь на 16 сентября. Машина располагалась в одном из дворов на проспекте Большевиков в Невском районе. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленника удалось задержать спустя месяц.