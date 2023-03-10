10 марта 2023, 14:19
Жителя Петербурга задержали с крупной партией наркотиков в ХМАО
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, перевозившего в машине крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости».
Мужчина поместил 21 брикет наркотических веществ под обшивку задней двери автомобиля и в шину запасного колеса.
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По версии следствия, петербуржец являлся межрегиональным наркокурьером и пытался незаконно перевезти на территорию ХМАО и соседнего региона семь килограммов наркотиков.
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Наркотики
ХМАО
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