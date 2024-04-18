Криминал 18 апреля 2024, 16:47 Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве восьмилетней давности

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Сотрудники полиции Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины в 2015 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Осенью 2015 года в поселке Мартышкино обнаружили тело 45-летнего жителя с травмами головы. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт.

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Как сообщил сайт petrograd.ru, подозреваемого задержали в доме на Песочной набережной.