Криминал 12 апреля 2023, 11:10 Жителя Петербурга задержали по подозрению в убийстве 20-летней давности

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину 1974 года рождения. Его заподозрили в убийстве, которое произошло 20 лет назад. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Преступление произошло в августе 2001 года. Из дома на Казанской улице в медицинское учреждение доставили 27-летнего мужчину, который в дальнейшем погиб в больнице. Тогда полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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Подозреваемого же удалось задержать лишь 10 апреля 2023 года.