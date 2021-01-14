Жителя Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании школьницы

Отмечается, что мужчина был задержан возле дома на Будапештской улице, где он предположительно совершил преступление. Происшествие случилось в декабре минувшего года. Тогда в отдел обратилась мать потерпевшей девочки.

В настоящий момент уголовное дело в отношении 29-летнего петербуржца не заведено. Представители правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.