Жителя Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании школьницы
Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании школьницы в четверг, 14 января, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что мужчина был задержан возле дома на Будапештской улице, где он предположительно совершил преступление. Происшествие случилось в декабре минувшего года. Тогда в отдел обратилась мать потерпевшей девочки.
В настоящий момент уголовное дело в отношении 29-летнего петербуржца не заведено. Представители правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.