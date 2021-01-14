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    14 января 2021, 13:31

    Жителя Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании школьницы

    Полина Петрова

    Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании школьницы в четверг, 14 января, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.
    Жителя Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании школьницы

    Отмечается, что мужчина был задержан возле дома на Будапештской улице, где он предположительно совершил преступление. Происшествие случилось в декабре минувшего года. Тогда в отдел обратилась мать потерпевшей девочки.

    В настоящий момент уголовное дело в отношении 29-летнего петербуржца не заведено. Представители правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.