Криминал 11 декабря 2023, 15:34 Жителя Петербурга приговорили почти к 4 годам колонии за нападение на сотрудницу церковной лавки

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Суд приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который с ножом напал на работницу церковной лавки в Красном Селе. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным следствия, этим летом мужчина ворвался в храм Святой благоверной царицы Тамары в состоянии алкогольного опьянения. Он потребовал у работницы церковной лавки отдать имущество, угрожая ножом и отверткой. Женщина передала подсудимому мобильный телефон и 800 рублей.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии общего режима.