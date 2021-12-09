Жителя Петербурга приговорили к 8 годам заключения за убийство 17-летней давности

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к заключению за убийство, которое произошло 17 лет назад. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Ситуация произошла 18 мая 2004 года в спортивном клубе на Рузовской улице. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела. Он скончался от полученных травм.

Затем преступник упаковал тело жертвы в брезент, а после вывез его на территорию Канонерского острова. Там он закопал погибшего в траншее.

На протяжении всех этих лет злоумышленник находился в розыске. В результате мужчину нашли. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.