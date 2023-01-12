Криминал 12 января 2023, 23:54 Жителя Петербурга приговорили к заключению за убийство собственной матери

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Жителя Санкт-Петербурга приговорили к заключению сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Мужчину осудили за убийство собственной матери. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

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Как установили следователи, в мае 2022 года пьяный злоумышленник поссорился с матерью. В результате мужчина нанес ей по меньшей мере 10 ударов табуретом. Пенсионерка получила серьезные травмы, от которых погибла на месте происшествия, написали «Невские новости».