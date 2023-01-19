Криминал 19 января 2023, 23:29 Жителя Петербурга приговорили к заключению за драку со смертельным исходом

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Житель Санкт-Петербурга до смерти избил малознакомого мужчину. За это злоумышленника приговорили к заключению сроком на девять лет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Драка произошла 17 сентября 2020 года на детской площадке во дворе на улице Маршала Захарова. Осужденный нанес удар своему оппоненту, который упал и ударился головой. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

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Отбывать наказание фигурант дела будет в исправительной колонии особого режима.

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