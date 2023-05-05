Криминал 05 мая 2023, 22:41 Жителя Петербурга приговорили к заключению сроком на три года за стрельбу по подросткам

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Житель Санкт-Петербурга получил срок за стрельбу по подросткам. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Преступление мужчина совершил в январе 2019 года. Трое молодых людей и две девушки, возвращаясь со дня Рождения своего друга, нашли продуктовую тележку и ради шутки затащили ее в подъезд дома на проспекте Королева.

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Это не понравилось местному жителю, который в грубой форме сделал подросткам замечание. Между ним и компанией завязался конфликт. В результате житель дома достал травматический пистолет, вышел за подростками на улицу и выстрелил в одного подростка, а потом в голову другому. Первому пострадавшему он нанес вред средней степени тяжести. Второй молодой человек потерял зрение левого глаза. Также злоумышленник изуродовал ему лицо.

Суд приговорил нападавшего к трем годам и двум месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.