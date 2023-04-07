Криминал 07 апреля 2023, 15:38 Жителя Петербурга приговорили к сроку за пьяное вождение

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Житель Санкт-Петербурга получил срок за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Преступление мужчина совершил в марте 2022 года. Сотрудники полиции попросили водителя остановиться, однако он проигнорировать требование и лишь прибавил скорость. Спустя время злоумышленника удалось задержать. Выяснилось, что он управлял машиной пьяным. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Ему запретили управлять автомобилем на протяжении двух лет.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления». Его приговорили к году заключения в колонии-поселении.