Криминал 20 декабря 2023, 17:22 Жителя Петербурга приговорили к году колонии за присвоение почти 500 тысяч рублей из банкомата

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Суд приговорил к одному году лишения свободы жителя Санкт-Петербурга, который присвоил 490 тысяч рублей из банкомата. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Летом мужчина подошел к банкомату и увидел, что в купюроприемнике находятся деньги. Их оставил клиент, который не дождался полного завершения операции по зачислению наличных средств. Подсудимый забрал все деньги и потратил их по своему усмотрению.

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Отмечается, что отбывать наказание подсудимый будет в исправительной колонии общего режима.