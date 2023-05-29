29 мая 2023, 16:20
Жителя Петербурга приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство знакомой
Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за убийство знакомой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».
По данным следствия, на фоне внезапной неприязни мужчина ударил знакомую ножом не менее 16 раз в спину, руки и шею. От полученных ранений потерпевшая скончалась.
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Отмечается, что в момент преступления осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.
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