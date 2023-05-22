Криминал 22 мая 2023, 18:34 Жителя Петербурга приговорили к 7 годам тюрьмы за разбой и подделку автомобильных номеров

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Московский районный суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к семи годам лишения свободы за разбойные нападения и подделку автомобильных номеров. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным следствия, мужчина входил в преступную организацию, которая в период с 2016 по 2021 год совершила пять нападений. Злоумышленники украли у мужчины более 1,8 миллионов рублей, обокрали квартиру пенсионера и использовали в своих целях машину с фальшивыми номерами.

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Отмечается, что отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима.