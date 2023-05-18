Криминал 18 мая 2023, 17:40 Жителя Петербурга приговорили к 11 годам тюрьмы за изнасилование двух несовершеннолетних

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Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя за изнасилование двух несовершеннолетних девочек 2011 и 2016 годов рождения. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Мужчину также обвинили в изготовлении детского порно, свою вину он признал частично. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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Отмечается, что осужденного лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с рабой с детьми сроком на 10 лет.