Жителя Петербурга приговорили к 10 годам колонии за покушение на убийство возлюбленной

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к десяти годам заключения в колонии строго режима за то, что он сбросил свою возлюбленную с балкона. Девушке удалось выжить, однако от срока злоумышленника это не спасло. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Ситуация произошла в декабре 2020 года в коммунальной квартире в доме № 17 на улице Лесной. Между осужденным и его девушкой возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил пострадавшую по голове, а после сбросил с высоты пятого этажа.

«В результате падения на асфальт потерпевшая получила множественные телесные повреждения, травмы головы, шеи, груди, спины, таза и нижних конечностей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи жизнь потерпевшей была спасена», — сообщили в ведомстве.