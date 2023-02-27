Криминал 27 февраля 2023, 17:56 Мужчину взяли под стражу по подозрению в поджоге полицейских машин в Петербурге

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В квартире на улице Некрасова в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в поджогах. Суд постановил заключить его под стражу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

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По версии следователей, в январе уроженец Псковской области попытался совершить поджог здания УВО ВНГ РФ на Заневском. Кроме того, 20 февраля мужчина поджег два служебных автомобиля ГИБДД на Тихорецком проспекте. Подозреваемый будет находиться под стражей до 19 апреля 2023 года.