18 января 2023, 14:45
Жителя Петербурга, подозреваемого в убийстве бывшей жены, заключили под стражу
Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для местного жителя, который подозревается в убийстве бывшей жены. Его отправили в СИЗО до 14 марта, сообщили «Невские новости».
По данным следствия, 7 января в одной из квартир дома на Пулковском шоссе между 46-летним мужчиной и его бывшей женой произошел конфликт, в результате которого петербуржец схватился за нож и ударил потерпевшую в области шеи.
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От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.
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