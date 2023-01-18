Криминал 18 января 2023, 14:45 Жителя Петербурга, подозреваемого в убийстве бывшей жены, заключили под стражу

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Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для местного жителя, который подозревается в убийстве бывшей жены. Его отправили в СИЗО до 14 марта, сообщили «Невские новости».

По данным следствия, 7 января в одной из квартир дома на Пулковском шоссе между 46-летним мужчиной и его бывшей женой произошел конфликт, в результате которого петербуржец схватился за нож и ударил потерпевшую в области шеи.

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От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

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