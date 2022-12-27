Криминал 27 декабря 2022, 23:53 Жителя Петербурга осудили за убийство знакомой из-за ссоры

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Жителя Санкт-Петербурга приговорили к заключению за убийство своей знакомой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру города.

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Преступление мужчина совершил в октябре прошлого года в доме на Южном шоссе. Между ним и пострадавшей возникла ссора, из-за чего злоумышленник избил девушку. Она получила серьезные травмы. Девушку доставили в медицинское учреждение, где она и погибла. При этом в момент совершения преступления фигурант дела был пьян. Его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.