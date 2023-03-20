Криминал 20 марта 2023, 18:55 Жителя Петербурга осудили за убийство, совершенное из ревности

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Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к сроку за убийство, которое он совершил в порыве ревности. Злоумышленник зарезал друга, а после попытался убить свою девушку. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-служба судов.

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Преступление произошло 30 января 2023 года в квартире дома на проспекте Большевиков. Как установили следователи, 53-летний злоумышленник нанес своему другу, который являлся хозяином жилища, шесть ударов ножом. Свою 28-летнюю возлюбленную он ударил по меньшей мере два раза. Выжить ей удалось благодаря усилиям врачей. Суд приговорил нападавшего к 15 годам заключения.