Жителя Петербурга осудили за то, что он до смерти изрезал человека | 360°

Криминал 26 октября 2022, 15:40 Жителя Петербурга осудили за то, что он до смерти изрезал человека

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Злоумышленник до смерти изрезал мужчину в доме на улице Пограничника Гарькавого в Санкт-Петербурге. Его приговорили к заключению. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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Ситуация произошла ночью 21 мая 2022 года. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора. В результате осужденный избил оппонента и нанес ему по меньшей мере четыре удара предметом плоской формой с острым краем, которые попали в шею, а также около 12 ударов колюще-режущим предметом в грудь. В результате пострадавший скончался на месте преступления. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд приговорил его к семи годам в исправительной колонии строгого режима.