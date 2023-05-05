Криминал 05 мая 2023, 22:32 Жителя Петербурга осудили за смертельное избиение знакомого

Читать 360tv в

Жителя Приморского района Санкт-Петербурга осудили за убийство своего знакомого. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные прокуратуры региона.

Преступление злоумышленник совершил 27 апреля 2022 года. Между мужчинами существовал конфликт, который перерос в драку. Фигурант дела ударил знакомого кулаком в лицо, а после начал бить его ногами. В результате его оппонент погиб на месте происшествия от травмы живота.

Реклама

Нападавшего осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Его приговорили к заключению сроком на 5,5 года.